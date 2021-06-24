تناقضات دمشقية.. ساعات العمل الأطول عالميا وسكانها الأكثر فقرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة صادرة عن مركز السياسات وبحوث العمليات في سوريا عن تناقضات دمشقية صارخة تخص ساعات العمل ومعدلات الفقر.

وقالت الدراسة إن عدد ساعات العمل لسكان العاصمة دمشق، يعد ضمن الأعلى عالميا، بينما يعيش نصف سكانها فقراء.



وبحسب نتائج الدراسة التي نشرت قبل ساعات فإن معدل ساعات العمل للعاملين بدوام كامل في عينة الدراسة، بلغ 52.5 ساعة أسبوعيا، وهو أعلى من نظيره العام في العالم البالغ قرابة الـ42 ساعة.

عودة للوراء

وبالعودة إلى عام 2004، فإن معدل ساعات العمل بالنسبة للحضر "سُكان المدن" في سوريا كان 46.21 ساعة أسبوعيا.

وتظهر البيانات أن 41.1% من المستجيبين للدراسة يعملون بين 41 و60 ساعة أسبوعيا، فيما قال 24.4% إنهم يعملون أكثر من 60 ساعة أسبوعيا.

ويعيش في دمشق 1.829 مليون نسمة، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة في أيار/ مايو 2020، وهو ما يساوي تقريبا 10% من سكان البلاد وفق المصدر نفسه.

ورغم ارتفاع معدل ساعات العمل، فإن الدراسة أوردت أن 43.7% سكان العاصمة دمشق، قالوا إنهم يعتبرون مستوى معيشتهم مُنخفضا.

حد الفقر

ويعيش قرابة نصف عائلات المستطلعة آراؤهم، على أقل من 1.9 دولار يوميا للفرد الواحد ضمن العائلة، وهو مستوى دون خط الفقر الدولي.

ورأت الدراسة أن 70.7% من العائلات في دمشق تعتمد على مصدرين أو ثلاثة مصادر رئيسية للدخل في معيشتها، بينما قال 19.2% إن عائلاتهم تعتمد على مصدر وحيد.

فيما صرح نحو 41.8% من عينة الدراسة بأن المُساعدات العينية والنقدية المقدمة من المنظمات الإغاثية هي أحد مصادر دخلهم الرئيسة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعربت الأمم المتحدة عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور لـ13.4 مليون سوري في جميع أنحاء البلاد.