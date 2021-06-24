شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فهمى فى كواليس تصوير مسلسل " الحرير المخملى" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم مصطفى فهمى، مشاهده فى مسلسل "الحرير المخملى" حيث يكثف المخرج أحمد حسن ساعات التصوير، لعرض العمل منتصف شهر يوليو المقبل، خاصة أن أسرة العمل لم تنتهى سوى من 50 % من أحداثه حتى الآن، ولقد تم تصوير حلقات المسلسل مابين محافظات القاهرة والفيوم وأسوان.

ونشرت فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي صورا له من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام وكتبت قائلة:" من كواليس تصوير المسلسل الدرامي المنتظر بطولة مصطفى فهمي وكوكبة فنية ومن إخراج أحمد حسن".



مصطفى فهمى



مصطفى فهمى



مصطفى فهمى



مصطفى فهمى



مصطفى فهمى

وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال ذات الـ 60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، أشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، ومدير التصوير تامر جوزيف، وإخراج أحمد حسن.