شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا: "أيام العذاب" و"مابنمش" محطاتى القادمة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان عصام كاريكا، إنه ينوى العودة خلال هذا الصيف إلى عالم الغناء بقوة، معلقا فى تصريحاته لـ"الخليج 365"،:"إن شاء الله سوف أطرح أغنية كل أسبوع أو كل 10 أيام.

وأضاف كاريكا قائلا:"الأغنية الأولى سوف يتم طرحها بعد أيام قليلة مع شركة مزيكا اسمها "ما بنمش"، وهى أغنية تناسب الصيف، وبعدها بأيام قليلة سأطرح أغنية أخرى باسم "أيام العذاب"، كلمات محمد هلال، ولحنى وتوزيعى، وتم تصويرها في منطقة جبال فى لبنان، وإخراج ميدو بارون.



من كليبه الجديد "أيام العذاب " من كليبه الجديد "أيام العذاب "

وتناول كاريكا عددًا من أسماء الفنانين الحقيقية منهم ناهد شريف التى تدعى في البطاقة سميحة زكى وصافينار مصطفى وهى الفنانة بوسى وميشيل كافورى وهو المطرب وائل كافورى، وجمالات عبد العال وهى هدى سلطان وميشيل شلهوب وهو الفنان عمر الشريف، وفاطمة إبراهيم البلتاجى وهى أم كلثوم، ومحمد جابر وهو الفنان الراحل نور الشريف وغيرهم.

وأعرب مؤخرًا المطرب عصام كاريكا، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على أغنية "حياتى ارتاحت" مؤكدًا أن نجاحها فاق توقعاته تخطت مليونى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من ألحانه وتوزيع جيزو وكلمات مصطفى محمد ميكس وماستر محمد جودة، ومن إخراج رودينا حاطوم، وإنتاج لايف ستايلز.



من كليب "أيام العذاب" من كليب "أيام العذاب"



ايام العذاب ايام العذاب