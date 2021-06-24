مصطفى قمر يكشف عن رأيه في فيلم "مش أنا" لتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان مصطفى قمر، عن رأيه في فيلم"مش أنا" للفنان تامر حسني الذي احتفل بعرضه الخاص بأحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر.

ونشر قمر، صورًا من العرض الخاص، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك يا تمور على افتتاح فيلمك الجديد "مش أنا".. فكرة رائعة والفيلم إنساني بتوليفة كوميدي، مجهود محترم وأداءك عالي".

وأضاف: "مبسوط إني دايمًا بحضر خطوات نجاحك وأكون جنبك في مشوارك، أنت أخويا الغالي وحبيب قلبي من قبل ما تبدأ .. ربنا يكتبله النجاح بإذن الله، ودايمًا جميل بقلبك وشغلك.. مبروك يا تمور ومبروك حسام حسني".

فيلم "مش أنا" يعرض بجميع دور العرض السينمائي، وهو بطولة: تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبد العظيم، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".