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صور| منة فضالي بـ"الأبيض والأسود" في أحدث جلسة تصوير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة منة فضالي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت منة في الصور مرتدية فستانًا من اللونين الأبيض والأسود، وعلقت :"لا تستهين بامرأة تعرف متى تكون في قمة أنوثتها ومتى تكون أصلب من الرجل".

وشاركت منة فضالي في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، وأحمد مالك وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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