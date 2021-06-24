الرحلة أول فيلم أنيميشن سعودي ياباني بتقنية 4DX

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يونيو 2021 10:42 صباحاً - في تجربة سعودية تهدف لتقديم محتوى إبداعي محلي على أعلى مستوى، وتصدير الثقافة والإبداع السعودي إلى الأسواق العالمية، أطلقت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، بالتعاون مع"توئي أنيميشن" اليابانية، فيلم "الرحلة" الذي يعد أول فيلم أنيميشن سعودي بتقنية الـ4DX.

والذي يعرض حاليا في صالات السينما السعودية كأول فيلم سينمائي سعودي معفي من رسوم هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية في صالات السينما.

وكما يتم عرضه حاليا بصالات السينما في تسع دول عربية منها الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعمان وقطر ومصر ولبنان والعراق وغيرها. ومن المخطط أن يتم عرض الفيلم في صالات السينما في اليابان

قصة الفيلم

يروي الفيلم قصة "أوس" صاحب الماضي الغامض الذي يُجرّ إلى معركة ملحمية للدفاع عن مدينته، من خلال فانتازيا تاريخية تعرض الحضارات القديمة في الجزيرة العربية والشرق الأوسط بقالب جذاب وجودة عالية، بهدف تقديم محتوى خالد وممتد للأجيال القادمة.

وجرى تصوير الفيلم بين الرياض وطوكيو، بفريق إنتاج ضمّ أكثر من 300 شخص.

وهو من إخراج «شيزونو كوبون» الذي سبق له إخراج أفلام "المحقق كونان "و"جودزيلا"، حيث حرصت مانجا للإنتاج ومؤسسة مسك الخيرية كل الحرص باستقطاب وتدريب عدد من المواهب السعودية في استوديوهات "توئي أنيميشن في مجال فن الأنيميشن. وتمت دبلجة النسخة العربية من قبل مواهب سعودية مثل نصار النصار وعبدالرحمن الورثان وعدد من الفنانين المشهورين مثل جاسم النبهان وعبده شاهين ورشا رزق.

فيلم عالمي

وعلق الدكتورعصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج والمنتج التنفيذي في فيلم "الرحلة" قائلاً: "نحن فخورون بإطلاق فيلم الرحلة، حيث أنه يعكس المستوى العالي للفنانين الموهوبين من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع كبار الخبراء من اليابان، بالإضافة الى سعينا الى التميز في إظهار الأعمال المحلية في المجال الفني. سيكون فيلم الرحلة متاحًا عالمياً وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط لدعم رؤيتنا لتصدير الثقافة السعودية والقصص التاريخية التي تتسم بها شبه الجزيرة العربية ".

تحقيق الحلم

وعن مشاركتها ضمن صناع فيلم الرحلة قالت نور الجيجكلي، منتج مساعد في فيلم الرحلة: "قد يكون التعبير الذي سأستخدمه مكرراً أو متوقعاً، إلا أن عملية إنتاج فيلم "الرحلة" كانت رحلة بحد ذاتها! ولم تبتدئ رحلتنا مع بدء عملية إنتاج الفيلم في 2017، بل إنها بدأت مذ كنا صغاراً، نحب الرسوم المتحركة اليابانية وغيرها، ونتابعها بشغف، ونتخيل أنفسنا جزءاً من عالمها. فمن منا كان يتصور أن خيالات الطفولة وأحلامها ستتحقق يوماً ما؟

وأضافت نور: لو أن أحلامنا تحققت بأن صرنا جزءاً من هذا العالم القصصي الإبداعي الجميل لاكتفينا. لكن كرم المملكة العربية السعودية وانطلاقتها نحو العالم كانا أكبر من ذلك بكثير، فحظينا بفرصة العمل مع أولئك الذين طالما شاهدنا أعمالهم في الصغر وأحببناها، جنباً إلى جنب! ينادوننا بأسمائنا، نراسلهم على عناوينهم مباشرة دون وسيط، ونتشرف أيما تشريف بتعريفهم على حضارتنا والكثير مما خفي عليهم لبعد المسافة. "أترون كيف نعرف الكثير عن حضارتكم؟" - كذا نقول لهم -، "هذا ما نقلتموه لنا في أعمالكم، والآن حان دورنا لننقل لكم ولمشاهدينا حول العالم ما لدينا!"..

وفي قلب الحلم، تحصل أجمل المفاجآت غير المتوقعة، ذلك بأن من شاركوني تحقيق الحلم من أعضاء فريق مانجا كانوا يشتركون معي بالحلم أصلاً، وقد سعى كل منهم إليه في دربه وعلى طريقته حتى التقينا في مانجا، وكل منا لديه موهبته الاستثنائية التي لعبت دوراً هاماً في عملية الإنتاج. فكانت مفاجأة سارة ببعضنا البعض، تحولت إلى فخر وثقة عميقين.

واختتمت نور حديثها: نسأل الله تعالى أن يكون قد وفقنا فيما قدمنا، ونسأله تعالى أن يوفقنا فيما سيأتي. نتمنى لجميع جمهورنا الحبيب مشاهدة ممتعة، لرحلتنا منذ الصغر حتى اليوم، فيلم "الرحلة".

تمثيل السعودية

وأشارت دالية أبوعباة، المدير المكلف للتسويق والعلاقات العامة في مانجا للإنتاج بأن فيلم الرحلة لم يمكن عملاً سهلاً، حيث سخر الفريق إمكانياتهم ومواهبهم لتمثيل المملكة العربية السعودية بشكل لائق وبحجم يليق بثقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأبناء وطنه.

وأضافت: منذُ دخولي شركة مانجا للإنتاج وأنا أرى في أعين فريقي هذا الطموح وهذ الشغف لهذه الصناعة. ولن تتوقف مانجا للإنتاج أبداً بإذن الله في ثمثيل المحتوى المحلي والثقافة العربية السعودية ونقلها للعالم العربي والعالمي. الفيلم هو البداية فقط في دخول مانجا للإنتاج في مجال صناعة الأفلام السينمائية وأحث الجميع على مشاهدته حيث أنني أعدهم بأنهم سينتقلون إلى عوالم مختلفة من الإبداع والفن بشكل لم يسبق لهم رؤيته من قبل.

الجدير بالذكر أن المقطع التشويقي للفيلم باللغتين العربية واليابانية حقق ثلاثين مليون مشاهدة عالمية مع ردات فعل إيجابية من الجمهور العالمي والعربي ويأمل القائمون على فيلم الرحلة بـأن يصبح بداية لإنتاج أكبر لهذه النوعية من الأفلام في السعودية.

رابط العرض العرض الترويجي باللغة العربية:

رابط العرض الترويجي باللغة اليابانية: