ملك وملكة إسبانيا يحضران الحفل 101 لتوزيع جوائز ABC للصحافة الدولية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يونيو 2021 10:42 صباحاً - حضر الملك "فيليب" السادس والملكة "ليتيتزيا" من إسبانيا حفل توزيع جوائز ABC للصحافة الدولية رقم 101 وحفل عشاء على شرف الفائزين بجوائز هذا العام في مقر الشركة الأم لـABC "بوسنتو" في مدريد.

الملك فيليب السادس والملكة ليتيتزيا أثناء دخولهما الحفل- الصورة من موقع New my royals

وبحسب موقع "leonoticias" كان في استقبال الملك "فيليب" وزوجته رئيس شركة بوسنتو "إغناسيو يبارا"، الرئيس التنفيذي "لويس إنريكيز" ومدير جريدة ABC "جوليان كويروس".

كلمة الملك

الملك فيليب السادس والملكة ليتيتزيا في مقر الشركة الأم لـABC بوسنتو - الصورة من موقع New my royals

وخلال الحفل، قدم الملك والملكة جوائز ABC للصحافة الدولية بعد أن ألقى الملك "فيليب" خطاباً أكد فيه أن جوهر الصحافة يجب أن تساهم في الروح النقدية لمجتمع يعترف باحترام حرية الإعلام وحرية التعبير والمبادئ والقيم الدستورية التي هي أساس القوانين والديمقراطية.

الفائزون بالجوائز

الملك فيليب السادس والملكة ليتيتزيا الصورة من موقع New my royals

الفائزون هذا العام هم: "خابير سيركس" كونه واحدًا من أكثر المؤلفين الإسبان المترجمين، فقد نُشرت له أعمال بأكثر من 20 لغة وقد أشاد به النقاد في فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة ، وكذلك في إسبانيا. ، وفاز بجائزة "ماريانو دي كابيا" "Mariano de Cavia".

"خوسيه ماريا كاراسكال" لعمله طوال حياته المهنية الطويلة كمقدم أخبار تلفزيوني وصحفي إذاعي وكاتب صحفي، وفاز بجائزة "لوكا دي تينا" "Luca de Tena".

الملك فيليب السادس والملكة ليتيتزيا أثناء توزيع الجوائز- الصورة من موقع New my royals

"ريكاردو مارتينيز أورتيجا" تخصص - ما يقرب من 50 عامًا - في رسم الرسوم التوضيحية للقصص المصورة والقصص القصيرة وفاز بجائزة "مينجوت" Mingote.

جوائز ABC للصحافة الدولية

الملك فيليب السادس والملكة ليتيتزيا أثناء دخولهما الحفل- الصورة من موقع New my royals

وتُمنح هذه الجوائز سنويًا من قبل ABC، وهي صحيفة يومية وطنية إسبانية تُعد ثالث أكبر صحيفة ذات مصلحة عامة في إسبانيا، وأقدم صحيفة لا تزال تعمل في مدريد.