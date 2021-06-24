الملكة رانيا تقوم بزيارة سوق مزارعي دبين في جبل اللويبدة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يونيو 2021 10:42 صباحاً - قامت ملكة الأردن الملكة "رانيا العبدالله" بزيارة سوق مزارعي دبين في جبل اللويبدة حيث التقت بعدد من المزارعين ورجال الأعمال المرتبطين بمنتجات أردنية محلية من مختلف مناطق المملكة في جبل اللويبدة، عمان.

موقع دبين

لقاء الملكة رانيا مع مجموعة من المنتجين والبائعين المحليين- الصورة من موقع New my royals

وبحسب موقع "New my royals" يبيع البائعون منتجاتهم المحلية ومنتجات أخرى على Dibeen.com، وهو موقع إلكتروني وتطبيق للهاتف المحمول تم إنشاؤه العام الماضي يهدُف إلى تمكين المنتجين الأردنيين من الاستمرار في تسويق منتجاتهم وتسليمها للمستهلكين الأردنيين طوال فترة الوباء.

يجمع موقع دبين، المعروف أيضًا باسم السوق المحلي عبر الإنترنت، جميع أنواع المنتجات المحلية في مكان واحد ، مما يسهل الوصول إليها من خلال التسوق عبر الإنترنت.

جولة الزيارة

الملكة رانيا في سوق مزارعي دبين- الصورة من موقع New my royals

في بداية اللقاء قدم مؤسس موقع دبين "زيد قدسي" لمحة عامة عن الموقع الذي يساهم في التسويق الإلكتروني للمنتجات المحلية وبالتالي دعم الأعمال المنزلية والمشاريع والمزارعين والشركات لتسويق منتجاتهم. وتحدث عن الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية التي تتميز بجودتها العالية.

وخلال جولتها في سوق المزارعين، التقت الملكة بمجموعة من المنتجين والبائعين المحليين وتحدثت إلى عدد منهم، الذين أوضحوا كيف ساعدهم استخدام التكنولوجيا ليس فقط على مواصلة العمل طوال الوباء، ولكن أيضًا على توسيع قاعدة المستهلكين.

الملكة رانيا في سوق مزارعي دبين- الصورة من موقع New my royals

قالت الملكة إن العام الماضي كان صعباً على الجميع نتيجة أزمة فيروس كورونا، لكنها فتحت الطريق أمام العديد من الشركات لبيع منتجاتها إلكترونيًا، حيث يحتل موقع دبين موقع الصدارة في هذا المجال، مما يتيح للمستهلكين الحصول بسهولة على المنتجات دون حواجز.

وأعربت الملكة عن اعتزازها بالمنتجات الزراعية والحيوانية المحلية، وبالتعاون بين أصحاب المزارع والشباب، الأمر الذي تُرجم إلى الاهتمام الكبير بجودة المنتجات وشكلها وتعبئتها، للمنافسة محليًا وخارجيًا.

الملكة رانيا تستمع لشرح مؤسس موقع دبين- الصورة من موقع New my royals