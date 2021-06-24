ما بين عمر الـ38 والـ39.. 12 محطة في حياة الأمير "ويليام"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يونيو 2021 10:42 صباحاً - بينما يحتفل دوق كامبريدج بيوم ميلاده التاسع والثلاثين اليوم، وفي ظل إحتفالات العائلة المالكة بالصور والمنشورات على وسائل التواصل الإجتماعي. دعونا نحن نحتفل بيوم ميلاد الدوق من خلال إلقاء نظرة على عام كامل من حياته.

وبحسب موقع "Royal central" منذ يونيو الماضي، كرس "ويليام" وقته لتسليط الضوء على مقدمي الرعاية في الخطوط الأمامية، والمستجيبين للطوارئ، وموظفي خدمة الصحة الوطنية NHS، وتطوير اللقاح ونشره، مع توليه أيضًا واجبات ملكية أكثر جدية نيابة عن الملكة.



كيت وويليام يوجهان الشكر لفريق خدمة الصحة الوطنية NHS- الصورة من موقع New my royals



يونيو

في 24 يونيو 2020، زار "ويليام" مجموعة أكسفورد للقاحات في جامعة أكسفورد لعرض التقدم المحرز في إنتاج اللقاح للأزمة الصحية العالمية الحالية. كما التقى بالمشاركين المتطوعين في تجارب اللقاح ، وقال: "عندما يُعلن عن بداية التلقيح، سيتنفس الناس الصعداء. يريد الناس أن يكون هناك نوع من النهاية لهذا الوباء."

يوليو

في 5 يوليو 2020، زار "ويليام" و"كيت" مستشفى الملكة إليزابيث في كينجز لين، نورفولك، كجزء من احتفالات يوم ميلاد الخدمة الصحية الوطنية، وشكر الموظفين على عملهم الشاق طوال الوباء. في وقت الحفلة، عالج مستشفى الملكة إليزابيث 450 مريضًا لـ COVID-19 وخرج 291 منهم. في منشور على حسابهما على Twitter ، كتب "ويليام" و"كيت": "سواء كنت موظفًا حاليًا، أو موظفًا سابقًا في التقاعد، أو متطوعًا أو عاملاً رئيسًا - نشكرك على المرونة والمثابرة ونأمل أن تكون قد أظهرت أمتنا."

أغسطس

في 1 أغسطس 2020، أقام "ويليام" حفلة مشاهدة لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Heads Up على أرض Sandringham Estate لمقدمي الرعاية في الخطوط الأمامية ومشجعي كرة القدم المحليين وأعضاء حملة Heads Up. الدوق هو رئيس اتحاد كرة القدم، ولكن بسبب قيود الصحة العامة، لم يتمكن من حضور النهائي شخصيًا وتقديم الكأس.

كيت وويليام يواصلان مهامهما الملكية من خلال مكالمة فيديو- الصورة من موقع New my royals



سبتمبر

سافر "ويليام" إلى بلفاست للاحتفال بيوم خدمات الطوارئ واحتفل بعمل المستجيبين للطوارئ. وقال في كلمة له: "لقد كانت هذه سنة استثنائية بالفعل. الأشهر المقبلة ستكون بلا شك غير مؤكدة ومخيفة في بعض النقاط. ولكن، بفضل تفاني وتضحيات أولئك الذين يعملون في خدمات الطوارئ وفي NHS ، أعتبر نفسي والآخرين في هذا البلد محظوظين جدًا."

"إن تفانيكم لا يتضح فقط عندما نواجه جائحة عالمية. كل يوم، يتم استدعاء الأشخاص من الفرق عبر مجتمع الضوء الأزرق إلى مشاهد الحوادث المروعة."

أكتوبر

في عودة طفيفة إلى الحياة الطبيعية، استضاف "ويليام" و"كيت" الرئيس "فولوديمير زيلينسكي" والسيدة الأولى "أولينا زيلينسكا" من أوكرانيا في قصر باكنغهام في 7 أكتوبر. كانت هذه أول مشاركة رسمية في قصر باكنغهام منذ بدء عمليات الإغلاق الوبائي، وكان واجب استضافة الرئيس الأوكراني يقع على عاتق "ويليام" و"كيت" لأنهما كانا أكبر أفراد العائلة المالكة في لندن في ذلك الوقت.

كيت وويليام في رحلة القطار الملكي- الصورة من موقع New my royals



نوفمبر

وضع "ويليام" إكليلًا من الزهور في النصب التذكاري في وايتهول تكريما لسلاح الجو الملكي. سُمح لـ 26 من قدامى المحاربين فقط بحضور الاحتفالات، ولم يكن النصب التذكاري مفتوحًا للجمهور.

ديسمبر

قام "ويليام" و"كيت" بجولة صغيرة في المملكة المتحدة في أوائل ديسمبر، أطلقا عليها اسم جولة القطار الملكي، لزيارة مقدمي الرعاية في الخطوط الأمامية وغيرهم من العمال المهمين الذين كانوا في طليعة الوباء.

تضمنت جولتهما زيارات إلى اسكتلندا وويلز، وبلغت ذروتها مع تجمع في الهواء الطلق في قلعة وندسور مع كبار أفراد العائلة المالكة بما في ذلك الملكة وأمير ويلز ودوقة كورنوال وإيرل وكونتيسة ويسيكس والأميرة رويال لتقديم الشكر. كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مشاهدة العائلة المالكة معًا منذ مارس.

يناير

في يناير، عندما بدأت إدارة اللقاح مع المجموعات السكانية الأكبر سناً في المملكة المتحدة، بدأ "ويليام" في إجراء مكالمات فيديو والاتصال هاتفيًا بموظفي NHS لشكرهم على الدور الذي لعبوه في إنهاء الوباء وحماية سلامة سكان المملكة المتحدة. وبحلول أبريل ، كان قد تحدث إلى ممثلين من كل فرع من فروع NHS.

فبراير

في 22 فبراير، قام "ويليام" بزيارة شخصية إلى مركز لقاحات في King’s Lynn لمعرفة المزيد حول بدء التشغيل هناك ولتقديم الشكر للموظفين. كما التقى بالسكان المحليين الذين كانوا هناك للحصول على جرعاتهم. بحلول وقت زيارته، كان قد تلقى ما يقرب من 18 مليون شخص في المملكة المتحدة الجرعة الأولى.

Caption



مارس

في 18 مارس، تحدث "ويليام" مع عمال الإغاثة في سوريا عبر مكالمة فيديو لمعرفة المزيد عن عملهم وسط الوباء. عندما علم بالصعوبات التي واجهوها، والتمويل الذي تمكنوا من تأمينه، والطرق التي كانوا يساعدون بها في منطقة الأزمات، أثنى عليهم قائلًا: "أنتم جميعًا أبطال رائعون. لقد تمكنتم من التفوق على حجم العبء الذي تواجهونه ، وحجم التحدي. أشكركم على ضخامة التفاني الذي تتمتعون به."

أبريل

في 17 أبريل، حضر "ويليام" جنازة جده الأمير "فيليب" دوق إدنبرة. مشى خلف تابوت جده في جنازة مقلصة في كنيسة سانت جورج. في بيان صدر قبل أيام قليلة من الجنازة، أشاد "ويليام" بجده قائلاً: "كان جدي رجلاً غير عادي وجزءًا من جيل غير عادي. سنستمر أنا و"كاثرين" في فعل ما كان يريده وسندعم الملكة في السنوات المقبلة. سأفتقد جدي، لكنني أعلم أنه يريدنا أن نواصل العمل."

مايو

في مايو، سافر "ويليام" إلى اسكتلندا للعمل كمفوض سامٍ للورد في الجمعية العامة لكنيسة اسكتلندا، وهو المنصب الذي منحته له الملكة. تضمن هذا الموعد أسبوعًا من الارتباطات مع "كيت" في المجتمعات في جميع أنحاء اسكتلندا، والتي شهدت زيارة الزوجين الملكيين إلى إدنبرة وفايف وأوركني.

يونيو

في 11 يونيو، حضر "ويليام" و"كيت" حفل استقبال في قمة مجموعة السبع G7 في كورنوال مع كبار أفراد العائلة المالكة بما في ذلك الملكة وأمير ويلز ودوقة كورنوال.