جورج كلوني يتعاون في إنشاء مدرسة ثانوية لصناعة التلفزيون والسينما للمجتمعات المحرومة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يونيو 2021 10:42 صباحاً - يقوم الممثل جورج كلوني - جنبًا إلى جنب مع العديد من نجوم هوليوود - بالتعاون مع دائرة مدارس لوس أنجلوس الموحدة LAUSD لإنشاء مدرسة ثانوية جديدة تركز على تدريب الطلاب على وظائف في صناعة السينما والتليفزيون.



ممولو المشروع

Dr.Dre وجيمي أيوفين- الصورة من حساب Dr.Dre على إنستغرام



وبحسب موقع "ديلي ميل" سيكون "كلوني"، 60 عامًا، الحائز على جائزة الأوسكار إلى جانب "كيري واشنطن"، "إيفا لونجوريا"، "دون تشيدل" و"ميندي كالينج" ومديرين آخرين في وكالة المواهب A-list CAA من كبار الممولين بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة مدرسة Magnet العامة.



مدرسة متخصصة في تعليم السينما

إيفا لونجوريا- الصورة من حساب إيفا لونجوريا على إنستغرام



سيُطلق على المدرسة اسم مدرسة Roybal للإنتاج السينمائي والتلفزيوني والتي من هدفها تعليم جيل جديد متنوع من المصورين السينمائيين، المهندسين وفناني المؤثرات المرئية تعليمًا أكاديميًا قويًا وتدريبًا عمليًا لصناعة الأفلام والتلفزيون وإمكانية الوصول إلى رواة القصص المشهورين وغيرهم من المتخصصين والخبراء في الصناعة من هوليوود.

المدرسة التي ستقع في مركز Edward R. Roybal التعليمي في حي ويستليك بالمدينة، ستسجل مبدئيًا 120 طالبًا من جميع أنحاء لوس أنجلوس، يخدمون الصفين التاسع والعاشر قبل التوسع في الصفين 11 و 12 على مدار العامين المقبلين. ومن المقرر افتتاح الدراسة في خريف عام 2022.

وقال المشرف على البرنامج في بيان: "سيساعد هذا الجهد على فتح أبواب الفرص لمجموعة متنوعة من الطلاب من المجتمعات المحرومة. سيساعد هذا البرنامج الرائد في إعداد الطلاب لوظائف جيدة الأجر في صناعة السينما والتلفزيون من خلال دمج الخبرة العملية في الصناعة والتدريب الداخلي للطلاب في المناهج الدراسية."



بداية الإنطلاق

دون تشيدل- الصورة من حساب دون تشيدل على إنستغرام



ستبدأ الدراسة بميزانية قدرها 7 ملايين دولار، مع تغطية المنطقة لحوالي 80 في المائة من التكاليف بينما سيعوض مجلس الإدارة والمانحون الآخرون الفرق. وإذا نجحت الفكرة ، ستقوم LAUSD بالتخطي لتوسيع البرنامج في جميع أنحاء المنطقة.



النواة الأولى لهذة الفكرة

دائرة مدارس لوس أنجلوس الموحدة LAUSD- الصورة من حساب LAUSD على إنستغرام



وتأتي هذه المبادرة الجديدة في لوس أنجلوس بعد إعلان مغني الراب "أندريه روميل" المعروف باسم Dr.Dre والمنتج الموسيقي "جيمي أيوفين" عن بدء مدرستهما الثانوية المتخصصة في جنوب لوس أنجلوس مع التركيز على ريادة الأعمال.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"