جيمس مايكل تايلر نجم مسلسل "Friends" يعلن عن إصابته بالسرطان في مراحل متقدمة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 يونيو 2021 10:42 صباحاً - كشف نجم فريق المسلسل الشهير Friends "جيمس مايكل تايلر" عن محاربته سرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة منذ عام 2018، موضحًا أنه علم بحالته قبل ثلاث سنوات بعد خضوعه لسلسلة من الاختبارات الروتينية، وهو يخضع حاليًا للعلاج الكيميائي.



"تايلر" يروي قصته

جيمس مايكل تايلر- الصورة من حساب جيمس تايلر على إنستغرام



وبحسب موقع "The sun" شارك الممثل الذي لعب دور "غونتر" المعجب بـ"راتشيل" في جميع المواسم العشرة - الأخبار في برنامج Today Show قائلًا: "لقد تم تشخيصي بسرطان البروستاتا المتقدم الذي انتشر إلى عظامي. لقد كنت أتعامل مع هذا التشخيص على مدار السنوات الثلاث الماضية تقريبًا ...إنها المرحلة الرابعة. السرطان في مرحلة متأخرة. لذا في النهاية، كما تعلم، من المحتمل أن يتمكن مني."



"تايلر" يعجز عن الحركة

جيمس مايكل تايلر في مرضه- الصورة من حساب جيمس تايلر على إنستغرام



وصرح أن الفحص الأخير الذي خضع له خلال فترة الحجر الصحي كشف عن انتشار السرطان في عظامه وعموده الفقري مما أدى إلى إصابته بالشلل في الجزء السفلي من جسده فعجز عن الحركة.

يخضع " تايلر" حاليًا للعلاج الكيميائي ، وقال إن مرضه نسف خططه للظهور شخصيًا في برنامج Friends: The Reunion الأخير ، الذي تم بثه الشهر الماضي.



نصيحة للرجال

جيمس مايكل تايلر نجم مسلسل Friends- الصورة من حساب جيمس تايلر على إنستغرام



ويأمل النجم الآن في مساعدة الآخرين من خلال مشاركة قصصه وينصح جميع الرجال بفحص أنفسهم بشكل دوري عند الأطباء المختصين، قائلاً: "كثير من الرجال ، إذا أصيبوا بهذا مبكرًا، فإنه يمكن علاجه بسهولة. لا أريد أن يمر الناس بما مررت به. هذه ليست عملية سهلة."

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