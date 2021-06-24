فن ومشاهير

بالفيديو: نبيلة عبيد تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 10:17 صباحاً - منذ 17 دقيقة

نبيلة عبيد

نشرت الممثلة المصرية، نبيلة عبيد، مقطع فيديو لها وهي ترقص خلال تواجدها في دبي، حيث تفاعل متابعوها مع الفيديو بشكل كبير.

واسترجعت الممثلة المصرية أمجاد أدوارها السينمائية الشهيرة التي حققت من خلالها نجاحا كبيرا.

يذكر بأن الممثلة المصرية التقت بالفنان محمد رمضان خلال تواجدهما في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشرت صورا لها معه.

وظهر رمضان في الصور وهو يقبل يد نبيلة عبيد ويحتضنها، وعلق عليها كاتبا عبر حسابه على “إنستغرام”: “أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا