“ملك أوروبا”.. رقم قياسى جديد لكريستيانو رونالدو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكن النجم كريستيانو رونالدو من تسجيل هدفين خلال مباراة منتخب بلاده البرتغال أمام نظيره الفرنسي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب بوشكاش آرينا بالجولة الأخيرة من دور المجموعات ليورو 2020.

ويواصل النجم رونالدو، تحطيم الأرقام القياسية وذلك بعد أن أصبح الهداف التاريخي للقارة العجوز في بطولتي كأس أمم أوروبا وكأس العالم معًا، وعلى بعد هدف واحد من أن يمسي الهداف التاريخي لكل المنتخبات.

فبعد أن سجل، أمس الأربعاء، هدفين في مرمى منتخب فرنسا، تمكن “صاروخ ماديرا” من تحطيم رقم الألماني، ميروسلاف كلوزه والذي كان بحوزته 20 هدفا في بطولتي كأس العالم واليورو.

ولكن رونالدو تفوق على النجم الألماني المعتزل بعد أن صبح بحوزته 21 هدفا في كلا البطولتين.

من جهة أخرى بات في رصيد نجم ريال مدريد السابق، 109 أهداف دولية، معادلا بذلك الرقم القياسي للاعب الإيراني المعتزل، علي دائي، وبالتالي أصبح قائد المنتخب البرتغالي على بعد هدف واحد فقط ليتوج بلقب “الهداف التاريخي” للمنتخبات.

وقبل ذلك أصبح رونالدو في هذه البطولة الحالية الهداف التاريخي لليورو برصيد 13 هدف حتى الآن متجاوزا الأسطورة الفرنسي السابق، ميشيل بلاتيني، والذي كان الهداف التاريخي للبطولة بتسعة أهداف.

وفي حال تمكن رونالدو من تسجيل مزيد من الأهداف في مرمى منتخب بلجيكا القوي في دور الثمن النهائي، فإنه سيصبح الهداف التاريخي للمنتخبات وسيعزز موقعه كذلك في صدارة الهدافين التاريخيين لبطولة اليورو.

تجدر الإشارة إلى “سي آر 7″، البالغ من العمر، 36 عاما، كان قد قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس الامم الأوروبية في 2016، في إنجاز تاريخي وغير مسبوق للمنتخب البرتغالي، ويأمل في يتمكن في مساعدة “برازيل أوروبا” في الحفاظ على هذا اللقب، وإن كانت المهمة تبدو صعبة للغاية.