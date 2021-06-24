سمية الخشاب: المخلوق اللي يمد ايده على واحده ست ملوش علاقة بالرجولة

كتب امير فتحي في الخميس 24 يونيو 2021 09:58 صباحاً - هاجمت الفنانة المصرية سمية الخشاب الشخص الذي يضرب إمرأة، مشيرة الى ان تصرفه لا علاقه له بالرجولة.
وكتبت سمية على صفحتها : “المخلوق اللي يمد ايده على واحده ست ملوش علاقه بالرجوله واي ان كان السبب واي ان كان علاقته بيها. المهر ولا الشبكه ولا حتى دم قلبك مش معناها انك اشتريتها دي انسانه وربنا كرمها هتيجي انت يا “جاهل” وتهينها.. وجع ف”مجانصك” وعضلاتك اللي انت فرحان بيهم”.
وقد لاقى هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أيدوا رأيها بهذا الأمر.
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