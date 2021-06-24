شاهد.. سيارة دنيا بطمة الفخمة تلفت الانظار!

كتب امير فتحي في الخميس 24 يونيو 2021 09:58 صباحاً - أحيت الفنانة المغربية دنيا بطمة حفلا برفقة مجموعة من الفنانين المغاربة، بمدينة طنجة بعد فترة من الانقطاع عن المشاركة في هكذا حفلات..

وكان لافتا، السيارة الفخمة التي وصلت بها دنيا بطمة الى مكان الحفل حيث انتشر فيديو يرصد لحظة وصولها بسيارة بيضاء طويلة.

وفي المقابل، عبرت دنيا بطمة عن سعادتها الكبيرة بالاستقبال الذي حظيت به، موضحة أن الحضور الغفير دليل على “حب الناس” وصدق مشاعرهم تجاهها.

وكانت دنيا بطمة قد غابت طيلة السنوات الأخيرة، عن السهرات والأنشطة الفنية، بسبب تورطها في قضية ما يعرف بحساب “حمزة مون بيبي، حيث اقتصرت على حضور بعض المناسبات الصغيرة مثل افتتاح محلات الموضة والديكور.

وتصدرت بطمة، قائمة أعلى الفيديوهات مشاهدة عبر منصة “يوتيوب” من خلال أغنيتها “حب المصالح”، فيما حصدت الأغنية ما يزيد عن 300 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها.

وتعاملت بطمة في هذا العمل، مع عماد الأسعد على مستوى الكلمات، وأسعد حسن على مستوى الألحان، فيما تكلف بالإخراج زوجها “محمد الترك”.