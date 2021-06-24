جوجل يحتفي بالذكرى الـ125 لميلاد الفنان الجزائري محمد راسم

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بذكرى ميلاد الفنان التشكيلي والرسام الجزائري محمد راسم.



وُلد راسم في 24 يونيو عام 1896 بالجزائر.

ووضع جوجل صورة محمد راسم في صدر صفحته الرئيسية احتفاء بذكرى ميلاده.

من هو الفنان الجزائري محمد راسم

ويعتبر محمد راسم أحد أشهر الرسامين الجزائريين، وينتمي لأسرة عريقة في ضروب الفن التشكيلي.

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"راسم" من أصول تركية لعائلة اشتهرت بالفن التشكيلي، ويعتبر من الشخصيات الشهيرة في بلده الجزائر، وحصل على الجائزة الفنية الكبرى للجزائر عام 1933، وتستقر لوحاته في عدد كبير من المتاحف العالمية الكبرى في الوقت الراهن، ولعل أبرز أسباب شهرته هو استخدامه للفن في محاولة إثارة الشعب الجزائري إبان فترة الاستعمار.

اهتم الرسام الراحل منذ صغره بفن المنمنمات، وتمكن منه بسرعة مذهلة، وساعده على ذلك أعضاء أسرته.

كرس محمد راسم حياته لهذا الفن الذي ساهم بقدر كبير في شهرته.

في 30 مارس 1975 تعرض راسم هو وزوجته للقتل في ظروف غامضة لم يتم حل لغزها حتى الآن، فيما يعتقد أنها كانت عملية سرقة قام بها لصوص لوحات على مستوى عالٍ من التدريب والاحترافية.