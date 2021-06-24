نبيلة عبيد تحتفل بحصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت النجمة المصرية نبيلة عبيد بحصولها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت نبيلة صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "أنستقرام"، وعلقت :" شكرًا من القلب للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي، على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبًا".





من جهة أخرى، كشف الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه على تطبيق "أنستقرام" عن اسم نجمته العربية المفضلة.

ونشر محمد رمضان صورا تجمعه بالفنانة المصرية نبيلة عبيد مقبلا يدها، وعلق قائلا: "أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة.. نبيلة عبيد في دبي" .

جدير بالذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة"، بطولة نادية الجندي، وهالة فاخر، وسميحة أيوب، وبيومي فؤاد، وعدد كبير من ضيوف الشرف".



