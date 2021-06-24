بسنت شوقي تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الفنانة المصرية بسنت شوقي، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

جاء ذلك عقب ظهورها مع زوجها الفنان محمد فراج، لأول مرة بعد عقد قرانهما، في حفل مجلة Enigma.

وتعرضت بسنت شوقي لهجوم شديد من المتابعين عبر مواقع التواصل، بسبب ملابسها الجريئة، إذ كانت مكشوفة بشكل كبير، كما ظهرت خطوط "الكورسيه" بارزة من فستانها الضيق، الأمر الذي دفع بعض المتابعين لكتابة تعليقات ساخرة.





يذكر أن الكورسية، نوع مكمل للزي النسائي، وانتشر لأول مرة في القرن الخامس عشر في أوروبا، وكان يلبس أعلى التنورة النسائية في إسبانيا، وأصبح قطعة رئيسية من الزي النسائي في باريس خلال الثورة الفرنسية، حيث كان السبيل الوحيد لشد جسم النساء في ذلك الوقت الذي عرفت النساء فيه بالسمنة.

وكان الثنائي المصري بسنت شوقي ومحمد فراج احتفلا بعقد قرانهما، قبل أيام قليلة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن والأصدقاء، وأعلنا أنهما يستعدان لإقامة حفل الزفاف قريبًا.