شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يبدأ نشاطه الصيفى بأغنية جديدة وحفل بالساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمود العسيلى لـ"الخليج 365" عن خطته خلال الأيام الأولى من موسم الصيف، حيث قال إنه يجهز أغنية جديدة سوف يقوم بطرحها أوائل الشهر المقبل، موضحا أن الأغنية مقسوم وتناسب أجواء الصيف، مؤكدا أنها ستكون مفاجأة لجمهوره.

وأضاف العسيلى أنه يجهز لعدة حفلات يبدأها غدا الجمعة المقبل داخل إحدى قرى الساحل الشمالى، معربا عن سعادته بعودة الحفلات، حيث علق قائلا:"الجمهور له مفعول السحر مع أى فنان، تفتح شهيته لأعمال جديدة وترفع روحه المعنوية".

كانت أخر أغانى العسيلى التى قام بطرحها أغنية "بقت معايا" من كلمات سارة فرج، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير هداية، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

ومن الأغانى التي قام بطرحها أيضا خلال الفترة الأخيرة "حب غلط"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلى، وتوزيع على فتح الله وميكس وماستر علي فتح الله.

واختارالعسيلى الدخول في عام 2021 بأغنية رومانسية درامية عن البعد والفراق، كما اعتمد في تصويرها على الأجواء الشتوية لتكون قريبة من المناخ الذى نعيشه في الوقت الحالي، ليس ذلك فقط بل وجاء في كلمات الأغنية عبارات تدل على الشتاء مثل "مش هنسى أيام الشتاء ولا فيروز والأغانى، وكذلك "لما كنتى تدفى فى حضنى".