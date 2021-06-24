شكرا لقرائتكم خبر عن اللى خلف مامتش .. خميس شعبان عبدالرحيم يتقمص شخصية والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اللى خلف مامتش" أو ابن الوز عوام مقولة اعتدنا عليها، فكثر من أبناء المطربين سلكو طريقهم لاستكمال حياتهم بمفردهم دون تقليد آبائهم، والبعض الآخر اتخذ طريق والده وهذا مافعله خميس نجل الراحل المطرب شعبان عبدالرحيم، خميس أصبح طبق الأصل من والده من حيث طريقة ارتداء ملابسه واللوك الخاص بالراحل، حتى صوته أصبح أقرب إلى شعبان .



خميس شعبان عبدالرحيم

الراحل شعبان عبدالرحيم اشتهر بلوك خاص به من الصعب أي شخص تقليده سواء في طريقة ملابسه وأداؤه للغناء ووضعه في مكانة مميزة بين المطربين .





كان الراحل يفتخر دائما ببداية حياته كمكوجى ولا يشعر بأى خجل من ذكر ذلك فقال فى أحد تصريحاته "انا اتولدت فوق المكواه" إشارة منه إلى أنه امتهن هذه المهنة منذ صغره وأنها مهنة والده الأصلية وأخذها عنه وافتتح قبل نهاية حياته مقلة للمكسرات واللب باسم "شعبولا" لأنه كان يرى الفن وحده لا يكفى خصوصا بعد قلة عدد أغانيه فى الفترة الأخيرة وظهور أصوات شعبية جديدة.

وتوفى المطرب شعبان عبد الرحيم نهاية عام 2019 بعد صراع مع المرض، وحضر العزاء السياسي الكبير عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وحكيم، وصلاح عبد الله ونادر أبو الليف ومحمود الليثي ومحمد عدوية وعبد الباسط حمودة وحلمى عبد الباقي