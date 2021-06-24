أحمد صلاح حسني يكشف عن توقعاته لمشوار إيطاليا في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد صلاح حسني، عن توقعاته لمشوار المنتخب الإيطالي ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020 ) بعد حسم المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16.

وكتب صلاح حسني، عبر حسابه على تويتر: "طريق إيطاليا صعب أوي، لكن كلي ثقة في الرجالة، ناخدها واحدة واحدة زي ٢٠٠٦ كده".

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، مساء الأربعاء، بنهاية مرحلة المجموعات.

وحسم 16 منتخباً مقعدهم في طريقهم لنهائي (يورو 2020)، بعدما تأهل 12 منتخباً بشكل مباشر عبر الصدارة والوصافة، بجانب 4 منتخبات بقاعدة "أفضل ثوالث".

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الـ16 يوم السبت المقبل.

وتأهلت 6 منتخبات في صدارة ترتيب المجموعات وهم: إيطاليا (9)، بلجيكا (9)، هولندا (9)، انجلترا (7)، السويد (7)، فرنسا (5).

وجاء في وصافة ترتيب المجموعات كلا من: ويلز (4)، الدنمارك (3)، النمسا (6)، كرواتيا (4)، إسبانيا (5)، ألمانيا (4).

واستفاد من قاعدة أفضل ثوالث كلا من: ويلز (4)، التشيك (4)، البرتغال (4)، أوكرانيا (3).