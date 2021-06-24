نانسي عجرم تشوق متابعيها لأغنيتها الجديدة "جاية معاك"

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"الخليج 365": شوقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها لأغنية جديدة من ألبومها الجديد المرتقب "نانسي 10".

فبعد إصدارها أغنيتين، الأولى باللهجة المصرية بعنوان "حبك بيقوى" و أخرى لبنانية وهي "مشكلتك الوحيدي"، غردت عجرم عبر حسابها على تويتر بفيديو دعائي لأغنية ثالثة مصرية بعنوان "جاية معاك".

وعلّقت علسه قائلة: "الأغنية الثالثة من نانسي 10 في طريقها إليكم.. تابعوني".

يذكر أن أغنية "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.