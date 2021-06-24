فن ومشاهير

نانسي عجرم تشوق متابعيها لأغنيتها الجديدة "جاية معاك"

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الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك
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"الخليج 365": شوقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها لأغنية جديدة من ألبومها الجديد المرتقب "نانسي 10".

فبعد إصدارها أغنيتين، الأولى باللهجة المصرية بعنوان "حبك بيقوى" و أخرى لبنانية وهي "مشكلتك الوحيدي"، غردت عجرم عبر حسابها على تويتر بفيديو دعائي لأغنية ثالثة مصرية بعنوان "جاية معاك".

وعلّقت علسه قائلة: "الأغنية الثالثة من نانسي 10 في طريقها إليكم.. تابعوني".

يذكر أن أغنية "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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