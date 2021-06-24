كاظم الساهر يتلقى دعوة رسمية للغناء في خليجي 25

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"الخليج 365": وجه وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، دعوة رسمية للمغني العراقي كاظم الساهر، للمشاركة في حفل إفتتاح أو ختام بطولة خليجي 25 في البصرة.

وقال الوزير العراقي في رسالة الدعوة الموجهة للساهر: "حضوركم الكريم سوف يسهم في نجاح فعاليات البطولة، وما له من وقع في نفوس الجمهور العراقي والعربي".

وأكد درجال، أن الساهر يُمثل أحد أعمدة الفن العراقي والعربي الأصيل وسمعته العالمية تسبقه، وبالتالي فإن تواجده ببطولة الخليج مطلب مهم كونهُ رمز وطني عراقي يفتخر به الجميع، لا سيما وأن مواقفه الوطنية النبيلة تؤكد بأنه سيكون أول المساهمين بإنجاح حفل افتتاح أو ختام خليجي البصرة.

وفي حال موافقة الفنان العراقي، فأنه سيغني لأول مرة في العراق، منذ 24 عاماً، أي نهاية التسعينات، وهو تاريخ مغادرته العراق.

وعمت الفرحة في أوساط محبي الساهر في العراق وعلى امتداد العالم العربي لما يحظى به من شعبية واسعة، حيث اكتظت منصات التواصل الاجتماعي بتعليقات الترحيب بهذه المبادرة العراقية.