شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينهى Fast & Furious 9 أزمة انخفاض الإيرادات حول العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الجزء التاسع من فيلم Fast & Furious، كسر كل الحواجز التى وضعتها قيود فيروس كورونا منذ أكثر من عام، حيث أن العمل الجديد تمكن من تحقيق الإيرادات المرتفعة، فى دور العرض المختلفة حول العالم منذ طرحه فى مايو الماضى.

وعلى الرغم من عدم طرح العمل بعد فى دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، ألا أن Fast & Furious 9 حقق 292 مليون و 457 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، وبالتالى فأنه نظرا للأرقام التى يحققها العمل فى دور العرض حول العالم، فأنه من المتوقع أن تتعدى إيرادات العمل المليار دولار حول العالم فى خلال الفترة القادمة، خاصة مع وصول الفيلم إلى دور العرض الأمريكية بداية من 26 يونيو الجارى.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمى لفيلم هوليودى منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "THE WRAP، العمل من إنتاج شركة Universal.

خلال فترة فيروس كورونا تم افتتاح عدد قليل من أفلام هوليوود في الصين، وكان من بينهم فيلم "Soul" لـ Disney / Pixar الذى حقق مبلغ 58 مليون دولار و " Tenet " الذى حقق 66 مليون دولار.

لكن "F9" لم يضاعف فقط إجمالي عدد الأفلام التي يتم تشغيلها في الصين، لكنه أصبح أيضًا أول فيلم هوليوود منذ "Avengers: Endgame" قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.

وحقق فيلم Fast & Furious 9 إيرادات وصلت إلى 6.2 مليون دولار في الشرق الأوسط ، 8.2 مليون دولار في روسيا و 2.4 مليون دولار في هونج كونج، بالإضافة إلى 12.4 مليون دولار أمريكى من IMAX وهو ثاني أعلى إجمالي على الإطلاق، حيث إن الإصدار الوحيد الذي يحتوي على إجمالي IMAX أعلى هو "Captain America: Civil War"، والذي تم إصداره في 26 دولة أكثر من إصدار "F9" في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية