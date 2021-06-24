محمد الفلاح - فيديو: الملوك.. أحمد سعد يغني مع عنبة والدبل وزوكش

الخميس 24 يونيو 2021

طرح الفنان أحمد سعد، الخميس، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "الملوك"، بمشاركة مطربي المهرجانات عنبة والدبل وزوكش، عبر "يوتيوب".



كان أحمد سعد قد روج للكليب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشر صورة من الأغنية وكتب عليها قائلا: "أنا لميت شنطة هدومي ورايح على التريند إن شاء الله أغنية الملوك على اليوتيوب".

وكتب أحمد سعد عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام: "أنا لميت شنطة هدومى ورايح على التريند.. أغنية الملوك.. اليوم على اليوتيوب".

الجدير بالذكر أن أحمد سعد آثار جدلًا كبيرًا بعد ظهوره في مسلسل "موسى" مع طليقته الفنانة سمية الخشاب.

مسلسل "موسى" من بطولة: محمد رمضان، سمية الخشاب، هبة مجدي وغيرهم من نجوم الفن، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة.