شكرا لقرائتكم خبر عن "الجو حلو".. نيكول سابا تنتهى من تسجيل أحدث أغانيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة اللبنانية نيكول سابا من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "الجو حلو"، من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل، وقال موزع الأغنية، إنها تحمل طابع البهجة وتتماشى مع الأجواء الصيفية، حيث مقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخري أحيت نيكول سابا مؤخرا حفل غنائى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، كما قدمت نيكول عددا من الأغانى لكبارالمطربين من بينها :"يا واد يا تقيل، سهر الليالى، وبنت السلطان"، وتميز الحفل بأجواء الفخامة والرقى، والتزام الجمهور بإتباع إجراءات التعقيم.

يذكر أن الفنانة نيكول سابا تعود للساحة الغنائية بعد فترة كبيرة أقتصر نشاطها فيها على الحفلات الغنائية فقط، حيث سجلت أغنية جديدة بعنوان "حفلة فركشة"، من كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.