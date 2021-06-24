شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليون دولار لـ Peter Rabbit 2: The Runaway فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات الجزء الثانى من فيلم Peter Rabbit، الذى طرح تحت اسم Peter Rabbit 2: The Runaway، بـ حوالى 21 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، لتصل بذلك مجمل الإيرادات إلى 91 مليونا و640 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 11 يونيو الجارى فى عدد كبير من دور العرض حول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 21 مليونا و 140 ألف دولار فى دور العرض داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و70 مليونا و 500 ألف دولار فى دور العرض حول العالم.

يتناول فيلم Peter Rabbit 2: The Runaway شخصيات وحكايات بيتر رابيت بياتريكس بوتر، عاد بيتر المارق المحبوب (جيمس كوردن)، بينما استقر بيا (روز بيرن) وتوماس (دومهنال جليسون) ليتزوجان ويؤسسان أسرة، ولا يبدو أن بيتر قد غير سمعته المؤذية، على الرغم من جهوده القصوى، فعندما يخرج الأرنب من الحديقة، يجد نفسه فجأة فى عالم جديد ولكن عندما تخاطر عائلة بيتر بكل شىء للبحث عنه، يجب أن يقرر، مرة وإلى الأبد، أى نوع من الأرنب يريد أن يكون.

الفيلم من إخراج ويل جلوك، من نص كتبه مع باتريك بيرلى، ويحظى Peter Rabbit 2 بإصدار كبير فى عدد من دور العرض، العمل يعد الجزء الثانى من سلسلة Peter Rabbi، ويضم فريق الممثلين التكميلى روز بيرن، ودومنال جليسون، وديفيد أويلوو، وإليزابيث ديبيكي، ومارجوت روبي، وجيمس كوردن بدور بيتر رابيت، ومن إنتاج شركة سونى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

قصة الفيلم تدور فى إطار من المغامرة حول أرنب يحاول التسلسل إلى حديقة مزارع مملوءة بالخضراوات، ويواجه فى رحلته مفاجآت عديدة، والحكاية مقتبسة عن القصة الكلاسيكية التى تحمل ذات الاسم للكاتب الشهير بياتريكس بوتر.