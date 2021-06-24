بعد حسم دورالـ 16..يوسف الشريف يكشف عن توقعاته في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان يوسف الشريف، عن توقعاته في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بعد حسم المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 .

وكتب الشريف عبر حسابه على تويتر: "توقعاتي.. الدانمارك - إيطاليا - هولندا - بلجيكا - أسبانيا - فرنسا - إنجلترا -السويد.. يورو2020 ".

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، مساء الأربعاء، بنهاية مرحلة المجموعات.

وحسم 16 منتخباً مقعدهم في طريقهم لنهائي (يورو 2020)، بعدما تأهل 12 منتخباً بشكل مباشر عبر الصدارة والوصافة، بجانب 4 منتخبات بقاعدة "أفضل ثوالث".

ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الـ16 يوم السبت المقبل.

وتأهلت 6 منتخبات في صدارة ترتيب المجموعات وهم: إيطاليا (9)، بلجيكا (9)، هولندا (9)، انجلترا (7)، السويد (7)، فرنسا (5).

وجاء في وصافة ترتيب المجموعات كلا من: ويلز (4)، الدنمارك (3)، النمسا (6)، كرواتيا (4)، إسبانيا (5)، ألمانيا (4).

واستفاد من قاعدة أفضل ثوالث كلا من: ويلز (4)، التشيك (4)، البرتغال (4)، أوكرانيا (3).