شاعر لبناني يكشف عن حبيبة وائل كفوري الجديدة: “الملك بدو ملكة”

كتب امير فتحي في الخميس 24 يونيو 2021 03:50 صباحاً - نشر الشاعر اللبناني ​حبيب بو أنطون​ صورة يظهر فيها صديقه الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ مع شابة لم يذكر اسمها.

وأرفق ​حبيب بو أنطون الصورة بتعليق أشار فيه إلى أن هذه الشابة هي حبيبة وائل كفوري الجديدة، حيث قال: “يا قمر ضوّي الفلك، برأي العِلم الفلكي، المملكة بدها ملك والملك بدو ملكة”.

وبحسب موقع “الفن” فإن حبيبة وائل كفوري الجديدة اسمها ​شانا عبود​ وقد رصدا سويا في عدة مناسبات، إذ أن علاقتهما ليست جديدة بل مر أكثر من سنة على ارتباطهما.

يذكر أن قصة طلاق كفوري وبشارة كانت حديث الصفحات الفنية والجمهور الذي صُدم بتعليقات زوجته حول أنه كان يضربها واستدعى الأمر دخولها للمستشفى، وأنه منع النفقة والتي تصل لـ 3 آلاف دولار في الشهر عن ابنتيه أو بالأحرى يقوم بتأخيرها إلى أول عشر أيام من الشهر الجديد.

بدوره وائل رد وقتها أنه لا يكترث بالكلام الذي يُقال ولا أحد يستطيع الاقتراب من ابنتيه ولاقى دعم جماهيري من أهل ضيعته الذين علقوا منشورات تعبر عن ثقتهم بابن ضيعتهم. يذكر أن الثنائي كانا قد تزوج لمدة 9 سنوات وكان وائل قد أخفى الخبر وهوية الزوجة طوال تلك الفترة حتى حدث الطلاق وقررت أنجيلا الظهور للميديا.

يذكر أن آخر أعمال وائل الغنائية هي أغنية “​كلنا مننجر​” والتي لاقت نجاحا بارزاً، حيث تجاوز عدد المشاهدات للأغنية على يوتيوب حاجز الـ22 مليون مشاهدة.