شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد ترقص على أغنية "يا بحر الهوى" فى دبى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، نجمة مصر الأولى، فى وصلة رقص بإحدى الحفلات فى إمارة دبى، على نغمات أغنية "يا بحر الهوى" للسندريلا سعاد حسنى، والتى أداها المطرب محمود الليثى.

ولاقى فيديو رقص النجمة نبيلة عبيد إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا، الذى أعاد إلى الأذهان دورها فى فيلمى "الراقصة والسياسى" و"الراقصة والطبال"، اللذين أنتجا فى فترة تسعينيات القرن الماضى، ولاقا نجاحا كبيرا وقت عرضهما.



نبيلة عبيد

وكان الفنان محمد رمضان، حرص عن التعبير عن حبه وإعجابه بالفنانة نبيلة عبيد، ونشر صورة لهما معا عبر حسابه على إنستجرام وهو يقبل يدها، تعبيرا عن اعتزازه بها، وعلق رمضان على الصور قائلا: "أجمل صدفة مع نجمتى المفضلة نبيلة عبيد فى دبى".



رقص نبيلة عبيد

وللفنانة نبيلة عبيد رصيد كبير من الأعمال الفنية خلال 50 عاما، حيث شاركت فى أفلام "زوجة من باريس" مع عاطف سالم و"سارق الملايين" إخراج نيازى مصطفى، و"السيرك" مع المخرج عاطف سالم، ثم دخلت فى سينما القصص القصيرة، حيث تعتمد هذه الأفلام على أكثر من قصة كل واحدة لها فريق عمل مختلف، وقدمت نبيلة من هذه النوعية أفلام بداية من عام 1966 "ثلاثة لصوص" و"صور ممنوعة" و"الكدابين الثلاثة"، و"واحد فى المليون"، وغيرهم من الأعمال الناجحة.



