الكويتي عبدالله الطليحي يثير ضجة بسبب طريقة تقبيله لاطفاله!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 24 يونيو 2021 02:44 صباحاً - أثار الفنان والإعلامي الكويتي عبدالله الطليحي، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره وهو يقبل ابنه على فمه وهو ما اعتبره كثيرون سلوكًا غير محبذٍ، ولا يجب تصويره ونشره على الملأ.

وكان الطليحي يوثق بمقطع عبر ”سناب شات“ مروره على حضانة طفليه شاهين، وإلهام، لإعادتهما إلى المنزل، مؤكدًا أن الحضانة لها دور كبير في تغيير سلوك الطفل، وتطوير قدراته، مشيدًا بمديرة الحضانة.

هجوم على عبدالله الطليحي



وترند صاير pic.twitter.com/QRXTCGWa3u — لا استقبل خاص 🇸🇦الرياض ❤️ (@sara58290500) June 23, 2021

ولكن ما أثار الجدل، هو ظهور عبدالله الطليحي، في السيارة برفقة ابنه وهو يقوم بتقبيله على ”فمه“، وعلّق بقوله:“شنو هالنطاعة.. ما شاء الله“.

يذكر أن بطل لعبة “الكيك بوكسينغ” ​عبد الله الطليحي​، دخل عالم الفن عن طريق الصدفة، فتدرج في الأعمال التلفزيونية، ومنحته قناة “MBC” فرصة تقديم برنامج “ل​لزمن ثمن​”، ليكون بذلك أول مذيع كويتي على القناة، وفي نهاية عام 2011 تم إختياره لتقديم برنامج “​آراب أيدول​”.

وعبدالله الطليحي متزوج من كريمة السيد محمد الباطني، وهي إبنة أخ مدربه في رياضة الملاكمة، الكابتن صلاح الباطني، ورزق بإبنته الأولى “إلهام” في تشرين الأول/أكتوبر عام 2016، وفي آب/أغسطس عام 2019 رُزق بإبنه “شاهين”.