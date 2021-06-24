فن ومشاهير

سما المصري ومرتضي منصور.. سب وحبس وصلح

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت محكمة جنح الاقتصادية في مصر، تأجيل محاكمة الفنانة ، بتهمة سب وقذف مرتضى منصور ونجليه لجلسة 30 يونيو الجاري.

وجاء قرار المحكمة لحضور المتهمة من محبسها، وتقدم مرتضى منصور بطلب للتنازل عن الدعوى ضد سما المصري، مثلما فعل في 8 قضايا سابقة.

وأكد أشرف ناجي محامي سما المصري، حسب ما ذكرت صحف محلية، أن مرتضى منصور تقدم بطلب التنازل في 8 قضايا سب وقذف أمام المحكمة الاقتصادية، ضد موكلته سما المصري، بحقه ونجليه بعد تدخل وسطاء لحل الأزمة.

وقال ناجي إن "مرتضى منصور تصالح لأن سما المصري الآن محبوسة وضعيفة، وليس من الأخلاق تقديم قضايا أخرى ضدها، حيث كان الهدف من تقديم البلاغات حبسها".

وأضاف ناجي أن "أسرة سما المصري سقدم اعتذارا رسميا لمرتضى منصور عما بدر من سما من سب وقذف في حقه وحق نجليه".

يذكر أن سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها "سما المصري"، تقضي عقوبة الحبس لمدة عام، بعد اتهامها بـ"خدش الحياء العام والفسق والفجور" لنشرها مقاطع فيديو خارجة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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