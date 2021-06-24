سما المصري ومرتضي منصور.. سب وحبس وصلح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت محكمة جنح الاقتصادية في مصر، تأجيل محاكمة الفنانة سما المصري، بتهمة سب وقذف مرتضى منصور ونجليه لجلسة 30 يونيو الجاري.

وجاء قرار المحكمة لحضور المتهمة من محبسها، وتقدم مرتضى منصور بطلب للتنازل عن الدعوى ضد سما المصري، مثلما فعل في 8 قضايا سابقة.

وأكد أشرف ناجي محامي سما المصري، حسب ما ذكرت صحف محلية، أن مرتضى منصور تقدم بطلب التنازل في 8 قضايا سب وقذف أمام المحكمة الاقتصادية، ضد موكلته سما المصري، بحقه ونجليه بعد تدخل وسطاء لحل الأزمة.

وقال ناجي إن "مرتضى منصور تصالح لأن سما المصري الآن محبوسة وضعيفة، وليس من الأخلاق تقديم قضايا أخرى ضدها، حيث كان الهدف من تقديم البلاغات حبسها".

وأضاف ناجي أن "أسرة سما المصري سقدم اعتذارا رسميا لمرتضى منصور عما بدر من سما من سب وقذف في حقه وحق نجليه".

يذكر أن سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها "سما المصري"، تقضي عقوبة الحبس لمدة عام، بعد اتهامها بـ"خدش الحياء العام والفسق والفجور" لنشرها مقاطع فيديو خارجة.