اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير يوسف داوود

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم 24 يونيو ذكرى وفاة الفنان القدير الراحل يوسف داوود، واسمه كاملًا هو يوسف جرجس صليب، ولد فى منطقة السيوف بالإسكندرية، وفي بدايته الفنية شارك في مشهد وحيد في فيلم "ملف في الآداب" بدور طبيب مستغل.

قدم يوسف داود العديد من الأفلام الناجحة والتى لها رصيد كبير لدى الجمهور منها أفلام "كراكون في الشارع" و" سيداتي آنساتي" و" عسل أسود" و" عمارة يعقوبيان" و"حسن ومرقص" وكان له دور كوميدى في فيلم "أمير الظلام" مع الفنان عادل إمام، حيث ظهر في دور مدير دار المكفوفين، الذى لا يهتم بأحوالهم ودائم الخلاف مع الجنرال عادل إمام بطل حرب أكتوبر، ويحاول الاثنان الانتقام من بعضهما.

ظهر يوسف داوود فى العديد من الشخصيات سواء في السينما أو في الدراما التليفزيونية ونتذكر منها دور مدير البنك في فيلم " بطل من ورق " ودور سيادة اللواء في " النمر والأنثى " وهو بالمناسبة صاحب النصيب الأكبر في الأعمال مع الزعيم عادل إمام منها "بوبوس " و"مرجان أحمد مرجان" و" الواد سيد الشغال " و"الإرهاب والكباب " بخلاف دوره العبقرى "لبيب شطا" في المسلسل الشهير " أنا وأنت وبابا في المشمش " كما قدم أدوارا بعيدة عن الكوميديا