شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة وهبة: نتبنى تقريب وجهات النظر لتقديم قصة حياة أحمد زكى فى عمل درامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المخرج بشير الديك، عن ذكرياته مع المخرج الراحل عاطف الطيب، وذلك فى الذكرى الـ26 لرحيله، قائلًا: "كان يقدم فن نبيل وطيب، وكنا مجموعة كبيرة، وقدمنا الكثير".

وقال المخرج بشير الديك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، إنه كان يجمعهما علاقة شديدة الخصوصية تحمل الكثير من الوعى الفكرى والموهبة الفنية.

وأشار إلى أنه كان يفضل العمل مع الفنان الراحل أحمد زكى، وكذلك نور الشريف، خاصة أنه رجل سينما جيد، ويدرك الصناعة بأشكالها، معقبًا: "عاطف كان بيحبهم جدًا.. وخصوصًا أحمد زكى عشان كان متوهج".

وكشف آخر تطورات قصة أحمد زكى، ومدى إمكانية تقديم عمل فنى عن حياته، وقال: "أسرته اعترضت بشكل كبير".

بدورها قالت الإعلامية بسمة وهبة: "هناك مفاجأة عن الفنان أحمد زكى الفترة المقبلة، وممكن يكون لينا دور وسنتبنى هذا الموضوع وتقريب وجهات النظر لتقديم قصة حياته فى عمل درامى وهنعمل تقارب وجهات نظر مع أسرة أحمد زكى".

ويتزامن اليوم مع ذكرى رحيل المخرج عاطف الطيب الذى رحل عن عالمنا فى عام 1995 تاركاً وراءه بصمة كبيرة فى صناعة السينما من خلال أكثر من 20 فيلما بمسيرة امتدت لـ 15 عاماً بالسينما المصرية صنف فيها بأنه رائد السينما الواقعية الذى يسلط الضوء على البسطاء بدقة شديدة من خلال مجموعة من الأفلام التى جعلته واحداً ممن صعدوا إلى هرم الإخراج السينمائى.