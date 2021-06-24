صور| نيكول سابا تخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نيكول سابا، عن جلسة تصوير جديدة، خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت نيكول سابا، صورا من الجلسة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وكانت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

وكان في استقبالها المنتج وليد منصور منظم الحفل، وعقب صعودها على خشبة المسرح أشعلت الحفل بالعديد من أغانيها المميزة منها "براحتي، التوتو ني، وقررت".

كما قدمت "نيكول" عددًا من الأغاني لكبار المطربين من بينها: "يا واد يا تقيل، سهر الليالي، وبنت السلطان".