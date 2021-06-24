أنغام عن المخرج أحمد المهدي:"صاحب أهم نجاحاتي وأحلى أيامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة أنغام، المخرج أحمد المهدي، الذي رحل عن عالمنا، الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وكتبت أنغام، عبر حسابها على إنستجرام: "أقول إيه! .. أنعي حتة من عمري .. حبيبي وأخويا وصديقي، وصاحب أهم نجاحاتي وأحلى أيامي، وكليبات عملت نقلة كبيرة في حياتي ورفعت المستوى الفني للأغنية المصورة في مصر والوطن العربي، المخرج أحمد المهدي في جنة الخلد يا حبيبي إلى اللقاء ..ربنا يرحمك ويعوضك عنده كل الخير يا أكرم الرجال".

وكان المنتج صفي الدين محمود، كشف عن وفاة المخرج أحمد المهدي، صباح الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وقال صفي، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365": "المخرج أحمد المهدي قضى فترة بالمستشفى قبل وفاته".

المخرج الراحل قام بإخراج عدة أعمال، منها "مسلسليكو" فوازير للفنان محمد هنيدى عام 2013، و"بحر النجوم" عام 2008 الذي شارك فيه هيفاء وهبي، ووائل كفوري، وكارول سماحة، و رويدا المحروقى وأحمد الشريف، ومسلسلات "عروس البحر" عام 2012، ومسلسل "الجراج" عام 2006.

بدأ "المهدي" مشواره الفني عام 1997، وأخرج عدد من الأغانى المصورة لعدد من الفنانين أبرزهم: أنغام، شيرين عبدالوهاب، وائل كفورى، حسين الجسمي، أيمن الأعتر، ذكرى، أمل حجازي.