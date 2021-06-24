درة بـ"جمبسوت" ومحمد عطية مع خطيبته.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، مرتدية "جمبسوت" من أحدث ظهور لها.

روجينا

نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل غرفة ملابسه، وحازت الصورة إعجاب متابعيه.

دانييلا سمعان

نشرت الفنانة دانييلا سمعان صورة"سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "برنيطة" من داخل سيارتها، وحازت الصورة على إعجاب جمهورها.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

كندة حنا

نشرت الفنانة كندة حنا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.

محمد عطية

نشر الفنان محمد عطية صورة تجمعه بخطيبته ميرنا الهلباوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "ميرنا" :"بحبك".

ميس حمدان

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "سكارف" على رأسها، واكسسوارات.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نور دياب

نشرت نور ابنة الفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.