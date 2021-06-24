شيرين عبد الوهاب تتمنى مقابلة فتاة كفيفة بعد غنائها لسه في أمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة لفتاة كفيفة بعد غنائها مقطع من أغنيتها "لسه فيه أمل"، متمنية مقابلتها خلال الأيام المقبلة.

ونشرت شيرين، فيديو للفتاة وهي تغني الأغنية، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "أنا بحبك أوي، وصدقيني أنت الأمل وآية من آيات جمال الله في الأرض..ربنا يحميكي، أخدت منك طاقة حلوة أوي محستهاش بقالي كتير.. ربنا يسعدك ويفرحك.. ويا رب نتقابل".

جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد زوجها حسام حبيب، وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكل سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي.. بحبك، بجد كلمة قليلة على إحساسي".