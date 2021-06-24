شكرا لقرائتكم خبر عن هوايات غريبة.. عبدالوهاب غاوى يجمع مناديل وسليمان نجيب يحتفظ بكرافتات أجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل إنسان هواية يحب أن يمارسها فى أوقات فراغه أو أشياء يحب اقتنائها وجمعها، وكان عدد كبير من نجوم الزمن الجميل لديهم هوايات تتميز بالغرابة أحياناً، ومنهم من كان يحب إقتناء أشياء معينة والاحتفاظ بها.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1954 نشرت المجلة موضوعاً عن هوايات النجوم التى تكلفهم مبالغ كبيرة ، وكان بعض هذه الهوايات غريباً، ورغم ذل كان كل منهم يحزن إذا فقد أى من هذه الأشياء التى يقتنيها ويهتم بها.

وأشارت الكواكب إلى أن موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب كانت لديه هواية غريبة وهى جمع المناديل "القيمة"، ووقتها بالطبع كانت المناديل القماش هى المنتشرة ، فكان عبدالوهاب يحرص كلما سافر إلى أوروبا عاد وهو يحمل مجموعة جديدة منها ينتقيها من أفخم المحلات والأسواق، كما كان يحب إذا هادى صديق عزيز لديه أن يهدى له منديل من مجموعة المناديل التى يمتلكها.

وكان يشارك عبدالوهاب فى هذه الهواية الفنان الكبير سراج منير والذى احتفظ بمجموعة من المناديل الفاخرة اشتراها منذ كان طالباً يدرس فى إحدى جامعات ألمانيا.

فيما اشتهر سليمان بك نجيب بحبه لاقتناء الكرافتات، وكان لديه مجموعة رائعة منها تتميز بالشياكة والذوق السليم ومواكبة عصرها فى الخمسينات، فيما كان يحتفظ بمجموعة أخرى اقتناها وبدأ جمعها قبل خمسين عاماً من عدد الكواكب المنشور أى من بدايات القرن الماضى ، تعبر عن ذوق شباب الأجيال السابقة.