أنا خُلقت لأحيا.. صرخة أصالة تثير الجدل على مواقع التواصل

كتب امير فتحي في الأربعاء 23 يونيو 2021 11:57 مساءً - نشرت المطربة السورية أصالة نصري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستغرام” صوراً من جلسة تصوير غريبة خضعت لها أخيراً وأثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت في الصور وكأنها تصرخ إذ علّقت عليها بالقول: “الحياة فرصة لمن يهواها وأنا خُلقت لأحيا”.

ليتفاعل معها الكثير من متابعيها وزملائها، حيث علّق الفنان أحمد سعد قائلاً: “هي الحلاوة عايزة منك إيه”،

وعلّقت ابنتها شام الذهبي قائلةً: “قلبي على جمالك… وصوتك لما تصرخي عليّ”،

وقالت الفنانة كندة علوش: “ما أحلاكي حبيبتي ان شالله على طول فرحانة”.

في جانب آخر، كانت أصالة قد نشرت عبر حسابها في “إنستغرام” صورة من زفاف الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، في أول تعليق لها على هجوم شقيقتها ريم نصري، حيث أرفقت الصورة بالتعليق: “لأنّي بحسّ باخد من هواها أوكسجيني للحياة بفرح مرتين لمّا بيزيد فرحي بلقاها فرح إخوه وأصحاب بدّي شوي أحكي عنهم اتنينهم ببدى بجيسي “الإعلاميّه الكبيرة جيسيكا عازار” اللي صمّمت مع حبيبها وشريكها يكون الفرح بلبنان رغم الظروف القاهرة وكان فرح غاية بالبساطة ومليان محبّة وشموع كتار وغمرت كلّ المكان اللي مزيّن شجر لبنان وبساطة العشب الأخضر بضحكتها الطيّبة وفرحتها الطفوليّة”.

أصالة

وأضافت: “وعريسها الغالي جدّاً الحبيب الصّديق محمّد صوفان اللي من سموّ أخلاقه مافي كلام ينصفه، وجمع فرحها أحلى الأصحاب اللي كلهم من أقرب أحبابي وصحابي وناسي… لبنان فعلاً تعبان بس أهله رح يعينوه ويسندوه ويفرحوا ويضحكوا ويغنّوا ويرقصوا ليرجع بقوّتهم يقوى، شكراً جيسيكا ومحمد يا قمرين الله يحفظكم على هالشعور الحلو اللي عيّشتوني فيه بهاليومين يا أخواتي منّ أمّي وحبيبة روحي ومثلي الأوّل والدّائمّ السيّدة الجميلة بيروت لبنان”.