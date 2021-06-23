بعد قطع طريقه.. جورج وسوف متضامناً مع المحتجين: “سلبطة وليست سلطة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد الفنان الكبير جورج وسوف خلال مروره في أحد المناطق اللبنانية، حيث قطع محتجون الطرقات بسبب ظروف البلاد السيئة سياسياً واقتصادياً.

وفي التفاصيل، مرّ “أبو وديع” بسيارته على طريق البالما السريع في منطقة طرابلس شمال لبنان، حيث استقبله المحتجون بالترحاب والغناء له والتقاط الصور التذكارية والهتاف باسمه، والطلب منه بالوقوف إلى جانبهم بوجه السلطة، فعلّق قائلاً: “هذه سلبطة وليست سلطة”، قبل أن يفتحوا الطريق أمامه.

وكان “وسوف” مرّ في موقف مشابه في شهر آذار (مارس) الماضي، خلال مروره في مخيم نهر البارد في شمال لبنان، بسبب الاحتجاجات وقطع الطريق، الأمر الذي اضطرّه لسلوك طريق المخيم.

وفي سياق متصل، أعربت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن استيائها من ظروف البلاد، مغردةً في حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “ما عنا بنزين ولا كهرباء ولا دواء ولا مستشفيات والدوائر الحكومية مأضربة والزبالة بالطرقات…”.