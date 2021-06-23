مجلة فوغ تمنح فناناً مصرياً لقب mr vogue

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت مجلة “فوغ” الممثل المصري، أمير المصري، للحصول على لقب Mr. Vogue، وذلك في عددها لشهر (تموز) يوليو المقبل، وتحت عنوان role reversal، أكّدت أنّه لم يقدم دوراً يشبه الآخر.

وكان قد انتهى من تصوير فيلم ريتسا بمصر، ويستكمل حالياً تصوير مسلسل Rogue Heroes في بريطانيا.

وحقق المصري نجاحاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة بأحدث أعماله المسلسل البريطاني The One الذي يُعرض على منصة نتفلكس، ويقوم فيه بدور بنجامين “بن” الذي يعمل في شركة أدوية ونتابع قصته مع صديقه جيمس وصديقته ريبيكا التي دائماً يعتبرها أكثر من مجرد صديقة.

ويستعد المصري لعرض فيلمه LIMBO في دور العرض السينمائية بالمملكة المتحدة وأيرلندا يوم 30 تموز (يوليو)، وقريباً في دور العرض حول العالم.

ويأتي ذلك تزامناً مع حصول الفيلم على جائزة أفضل إنتاج صاعد من منظمة جوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA).

ويُذكر أنّ أمير المصري تم ترشيحه من قبل BIFA للمنافسة على جائزة أفضل ممثل، وذلك بعد الأداء الذي قدمه في الفيلم، وتنافس على الجائزة مع النجم المخضرم أنتوني هوبكنز، والنجوم كوزمو جارفيس، سوبيه دريسيو، ريز أحمد.