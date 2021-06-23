بلقيس تتلقى تهنئة خاصة من شيرين عبد الوهاب: “الله عليكي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بادرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بتهنئة زميلتها النجمة بلقيس فتحي على صدور أغنيتها الجديدة “انتهى” من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.

وتوجهت شيرين عبد الوهاب إلى بلقيس في تغريدتها قائلةً: “الله عليكي يا BeBe دي “اه يا ليل ” بتاعتك، مبروووووووك.. انا بيك من غيرك مش فارقة، قدامك اهو لسة بغني”.

الجدير بالذكر أن أغنية “انتهى” هي الثالثة من ألبوم بلقيس الجديد بعد طرحها “حالة جديدة” و”خاف علي” و”ممكن”، إذ حققت نسب مشاهدة مرتفعة على “يوتيوب”.

وأغنية “انتهى” من كلمات مشاري إبراهيم، وألحان عبدالعزيز الويس، وإخراج دان حداد.