صور رومانسية تجمع ماجد المصري وزوجته.. هكذا غازلها وهي ترد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان ماجد المصري جمهوره مجموعة من الصور الرومانسية، جمعته وزوجته رانيا أبو النصر، وذلك خلال وجودهما في دبي، حيث يمضيان عطلتهما الصيفية هناك هذه الفترة.

وغازل ماجد زوجته عبر حسابه في “إنستغرام” بطريقة رومانسية، مستخدماً كلمات أغنية “بالبنط العريض”، للنجم حسين الجسمي، حيث علق قائلاً: “حبيبي بالبنط العريض.. غالي وأغلى من الوريد”.

وحظي منشور ماجد بتفاعل واسع بين الجمهور، وبين أصدقائه من نجوم الفن، بينهم مصطفى درويش، وزوجة خالد سليم، فيما ردت رانيا أبو النصر، على مغازلة زوجها فقالت: “حبيب قلبي”.

وتطرق متابعون للحديث عن العلاقة القوية التي تجمع الزوجين، متمنين لهما السعادة الزوجية، وأن يديم الله عليهما نعمة التفاهم والحب.

ومؤخراً، نشرت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، مقطع فيديو أطلت من خلاله برفقة الفنان المصري القدير هاني شاكر، والفنان ماجد المصري، والفنان أحمد سعد، وغنى كل واحد منهم أغاني مشهورة له، إذ ظهر هاني شاكر وهو يغني “علّي الضحكاية” التي تعد من أشهر أغانيه، ودندن برفقته أحمد سعد وماجد المصري وجميع الحاضرين، كما ظهرت برفقة هاني شاكر وبوسي شلبي زوجة الأخير التي دندنت، أيضاً، كلمات الأغنية، كما غنى “لسه بتسألي”، وهو جالس وظهر تفاعل الحاضرين معه.

وكان اللافت في الفيديوهات غناء ماجد المصري، إذ نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطعاً له وهو يغني باللغة الإنجليزية، وقالت: “برافووو.. يا ماجد انت لايف دلوقتي والناس كلها بتطالبك إنك ترجع للغناء تاني لازم.. إيه رأيكم؟”، وأكملت موجهة سؤالاً تفاعلياً للجمهور: “اللي موافق إن ماجد يرجع للغناء يبعتلنا”.