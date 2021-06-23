أحمد المهدي.. الموت يغيب مخرج "بحر النجوم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غيب الموت المخرج المصري أحمد المهدي، وتم تشييع جثمانه عصر الأربعاء، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.

كشف خبر الوفاة الفنان حسام داغر، الذي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "البقاء لله ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة صديقي المخرج الجميل أحمد المهدي.. الفاتحة على روحه”.

درس أحمد المهدي الإخراج السينمائي، وبدأ مشواره الفني عام 1997، وشارك كمخرج في العديد من الأعمال والأغاني المصورة، وكانت أول تجربة له في الإخراج فيلم "بحر النجوم" الذي يقوم ببطولته 5 مطربين هم هيفاء وهبي ووائل كافوري وكارول سماحة ورويدا المحروقي وأحمد الشريف، وعدد من الوجوه الجديد في ذلك الوقت.

ومن أهم أعماله أيضا والتي حققت نجاحا كبيرا "مسلسليكو" وهي فوازير رمضانية للفنان محمد هنيدي عام 2013، ومسلسلات "عروس البحر" عام 2012، ومسلسل "الجراج" عام 2006.

وقدم العديد من الكليبات منها كليب أنغام "نص الدنيا"، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع حسن الشافعي.