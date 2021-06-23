وفاء الكيلاني تثير الجدل بإطلالة جريئة وتعليق غامض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الإعلامية وفاء الكيلاني موجة من الجدل، بسبب إطلالتها الجريئة التي كشفت عنها أحدث صورها المنشورة عبر تطبيق أنستقرام.

واحتفظت "الكيلاني "بإطلالتها العادية لمدة عام تقريبا، وهو الشكل الذي ظهرت عليه في برنامجها الأخير "السيرة" الذي يعرض على قناة "dmc".



وفاء الكيلاني قررت فجأة التمرد على شكلها المألوف، وقامت منذ ساعات بنشر صور جديدة، عبر حسابها الشخصي على "أنستقرام".

وجاء الـ"لوك الجديد" مختلفا تماما ومثيرا، إذ غيرت لون شعرها وأسلوب تصفيفيه بطريقة بسيطة، مع وضع مكياج بسيط.

وأرفقت وفاء الكيلاني الصورة بتعليق غامض قائلة: "الحمد لله"، مع هاشتاق لمصر وهشتاق آخر لبيروت.





وجذبت "الكيلاني "أنظار متابعيها بصورة من داخل السيارة وهي ترتدي نظارة شمسية، وصورة أخرى بدون النظارة، ودفع التعليق الغامض المتابعين لطرح العديد من التساؤلات حول حياتها الزوجية مع الفنان تيم حسن.

وكانت الكيلاني غابت عن التفاعل عبر حسابها على أنستقرام لمدة شهر تقريبا، وكانت آخر صورة نشرتها بصحبة الراحل سمير غانم ،وكتبت رسالة مؤثرة بعد رحيله.





يذكر أن وفاء حقيقة حسمت الأمر مؤخرا حول الأنباء المتداولة عن طلاقها من النجم السوري تيم حسن، لكن بشكل غير مباشر، عندما أعلنت حصولها على "الإقامة الذهبية" في الإمارات مع زوجها، ونشر تيم حسن نفس الكلمات تقريبا.