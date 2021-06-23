إصابة هاريسون فورد أثناء تصوير "إنديانا جونز 5"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة "والت ديزني"، الأربعاء، إن الممثل هاريسون فورد أصيب في كتفه أثناء أداء مشهد قتالي في أحدث فيلم من سلسلة "إنديانا جونز".

وذكرت "ديزني" في بيان أن إنتاج الجزء الخامس من أفلام "إنديانا جونز" سيستمر مع "تحديد مسار العلاج المناسب" للممثل المخضرم البالغ من العمر 78 عاماً.



وجاء في البيان أن "جدول التصوير سيعاد ترتيبه خلال الأسابيع القادمة وفق الحاجة".

وكان قد تم تأجيل طرح الفيلم عدة مرات. وتخطط "ديزني" حالياً لعرضه في يوليو/تموز 2022. وكان العمل بالفيلم قد بدأ في لندن في وقت سابق من هذا الشهر.



وفي 2014 تعرض فورد لكسر في قدمه أثناء تصوير أحد أجزاء سلسلة أفلام "ستار وورز" (حرب النجوم) عندما سقط عليه سلم متحرك.