شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبه يسجل أغنية وطنية جديدة " سلم على مصر " .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي المطرب الشعبى أحمد شيبة، من تسجيل أغنية وطنية جديدة بعنوان "سلم علي مصر"، وهي كلمات محمد الجمال وألحان فارس فهمي، وتوزيع الموسيقى طه الحكيم، ومن المقرر طرحها مع احتفالات 30 يونيو المقبل علي يوتيوب.

من ناحية أخري سجل شيبه أغنية مؤخرا بعنوان " أنا مش فاضيلكم"، والذى تعاون فيها مع الشاعر رضا المصرى، والملحن فارس المصرى، وتوزيع طه الحكيم.

يذكر أن أحمد شيبة طرح منذ فترة أغنيته الجديدة مع عمر كمال والتى تحمل اسم "يلا سلام" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات إسلام المصري، وألحان عمر كمال، وذلك بعدما انتهى من تسجيل أغنية جديدة أيضاً بعنوان "أنا أصلى وأنتوا سكّة"، يغنيها على طريقة الديو، بمشاركة فى الغناء المطرب الشعبى حمدى إمام، من كلماته وألحان وتوزيع نوار البحيرى.