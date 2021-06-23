شكرا لقرائتكم خبر عن شعر ومن غير شنب.. محمد سعد يفاجئ جمهوره بصورة من شبابه وبداية مشواره الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد سعد، الشهير بـ"اللمبى"، عن صورة قديمة له خلال فترة شبابه وبداية مشواره الفنى وقبل انطلاق نجوميته فى عالم الفن، ظهر خلالها وكان شعره كثيفا وبدون شنب.



محمد سعد

ونشر سعد الصورة عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "يا ترى إيه الغريب فى الصورة؟"، ليرد عليه المتابعون، من خلال التعليقات، حيث قال أحد المتابعين: "كان عندك شعر ومفيش شنب".



محمد سعد

وكان النجم محمد سعد تحدث سابقا فى ندوة ”الخليج 365” عن أغنيته الجديدة "حبوب جراءة" التى طرحها مؤخرا، وعن سر ظهورها قال إن الأغنية كانت جاهزة وكان من المفترض طرحها داخل عمل فنى، لكن هذا العمل لم يجهز حتى الآن وكنت قلقا من توارد الخواطر مع أى شخص آخر يطرح أغنية بنفس المضمون والشكل فيضيع المجهود فقررنا طرحها هذا الوقت.

وأكد سعد أنه متواجد منذ أفلامه القديمة فى الغناء وهو أمر ليس جديدا عليه، وأضاف أنه لن يقدم حفلات على غرار حسن شاكوش ونجوم المهرجانات.

وحكى الفنان محمد سعد قصة تقديمه للأذان فى افتتاح أحد المساجد بمنطقة السيدة زينب وكان بحضور الشيخ محمد هداية وأحد مشايخ مسجد السيدة زينب، وفى افتتاح الجامع يوم جمعة أخبروه بتقديم الأذان والشيوخ فى انتظاره، وبمجرد وقوفه أمام الميكرفون وقوله "الله أكبر" لم يدرِ بما حوله وبعدما انتهيت وجدت صوت ذكر وكانت من أهم لحظات حياتى".