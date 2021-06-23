شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يستعد لطرح أحدث كليباته بعنوان "واللهي ماينفع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب مصطفى حجاج من تصوير كليب جديد بعنوان "واللهي ماينفع"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع علي فتح الله، إنتاج هاني محروس، وإخراج محمد القاضى.

من ناحية أخري طرح مصطفى حجاج مؤخرا، أغنيته الجديدة "ألف مرة" عبر يوتيوب، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع أسامة عبد الهادى، ميكس وماستر هانى محروس، جيتار مصطفى أصلان.

آخر أعمال مصطفى حجاج هي طرح كليب أغنية "كله شمال" على يوتيوب، وهو من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقي أمين نبيل، وإخراج محمد القاضي.